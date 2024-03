Kleinkunst in Meerbusch Tina Teubner seziert den Alltag

Zuvor ist die Preisträgerin jedoch in Meerbusch zu sehen. Der Auftritt mit ihrem Programm „Ohne dich war es immer so schön“ findet statt am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. April, jeweils um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.15 Uhr. Die Betreiber der Lanker Kulturstätte empfehlen das Programm: „Wir finden: zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie die erste Liebe und so wirksam wie zwei Jahre Couch!“ Karten zum Preis von 24,20 Euro gibt es bereits jetzt unter der Kartenhotline 02159 916251 sowie online über die Website www.reservix.de.