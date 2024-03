Meerbusch Tierschützer melden Katzenproblem

Immerhin scheint die große Zahl an Samtpfoten nur eine geringe Gefahr für die heimische Vogelwelt darzustellen. „Es gibt viele Katzen, aber ob sie Einfluss auf die Vogelpopulation haben, kann jeder nur in seinem eigenen Garten beobachten“, erklärt Julian Bähr vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Meerbusch. Er wohne in Ilverich direkt neben einem Hof mit Katzen, habe selbst welche, und könne keinen Rückgang an Piepmätzen vor seiner Tür verzeichnen. Im Gegenteil: „Ich habe sogar mehr Singvögel im Garten, seitdem ich Blühstreifen anlege.“