Terrassen in Meerbusch : Füße im Sand im „Haus Meer“

Terrassen in Meerbusch

In dem Büdericher Restaurant wird draußen gekocht. Verschiedene Events sind auch geplant.

Dort sind die Gäste umgeben von Platanen, Olivenbäumen, blühenden Sträuchern und einem umrankten Pavillon und fühlen sich fast wie im Mittelmeer-Urlaub. Für die Sommerzeit gibt es im „Haus Meer“ in Büderich eine besondere Karte mit einer Vorspeise wie Rote Bete-Carpaccio, Avocado-Flusskrebssalat, Jacobsmuscheln, Büffelmozzarella auf Rucola mit geschmorter Paprika, Crevettes roses mit Aioli oder Sommersalaten. Bis zu 180 Gäste – auf Wunsch auch in großen Runden – finden auf der mit Holz belegten Terrasse Platz. Seit dem Frühjahr wird diese von einem Großflächensegel überdacht. Tische – eingedeckt mit rot-weißen Tischdecken – und Stühle im Außenbereich sind ebenfalls aus Holz. Wer mag, kann seine Füße auch in den Sand stecken, der im Beach-Bar-Ambiente aufgeschüttet wurde.