Senioren-Weltmeisterin aus Meerbusch : 69-Jährige krönt sich zur Tennis-Königin

Meerbusch Reinhilde Adams war bei der Tennis-Weltmeisterschaft der „Super Seniors“ auf Mallorca die erfolgreichste Teilnehmerin. Die Lank-Latumerin räumte drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille ab.

„Ich bin überglücklich, auch wenn ich immer noch nicht ganz realisiert habe, was da in den vergangenen beiden Wochen überhaupt passiert ist“, erzählt die frisch gebackene Dreifachweltmeisterin, die in rund zwei Wochen ihren 70. Geburtstag feiert und deshalb erstmals bei dem Turnier in der Altersklasse Ü70 antreten durfte.