Montag startet die erste Hauptrunde beim Tennisturnier : Aus Brasilien nach Büderich angereist

Tomaz Bellucci (re.) sah sich am Sonntag schon mal den Tennisplatz an – gemeinsam mit Turnierdirektor Marc Raffel und Max Randrath (li.) und Lukas Meiszies. Foto: RP/Anke Kronemeyer

7. ATP-Tennis-Turnier wurde am Sonntag mit öffentlichen Trainings und kleinem Turnier eröffnet.

Thomaz Bellucci (31) ist extra aus Brasilien angereist, um beim ATP-Turnier in Meerbusch zu starten. Der frühere 21. der Weltrangenliste war lange Zeit verletzt und plant jetzt sein Comeback – und das in Büderich. Seit mehr als zehn Jahren ist er auf der ATP-Tour unterwegs und gilt nach Angaben von Turnierdirektor Marc Raffel als „Geheimfavorit“ für den Titel am Sonntag. Montagmittag kann er das gleich beweisen, wenn er im Hauptfeld antritt. 48 Spieler schlagen in der ersten Runde auf, um untereinander die Teilnehmer für die folgenden Finalspiele zu ermitteln.