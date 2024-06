Tennis in Meerbusch TVO will Abstieg aus 1. Verbandsliga noch verhindern

Aktuell weist die Tabelle der 1. Verbandsliga den Tennisverein Osterath in der Siebenergruppe auf Platz vier aus. Jedoch schwebt er damit in höchster Gefahr, denn zum einen hat er bereits eine Partie mehr absolviert als seine direkten Konkurrenten. Zum anderen muss er in seinen letzten zwei Saisonspielen gegen die beiden erstplatzierten Teams ran. „Wir werden alles versuchen, um den Abstieg noch zu verhindern. Unsere Ausgangslage ist allerdings sehr bescheiden“, weiß Trainer Luis Elias. Am heutigen Samstag empfängt der TVO um 14 Uhr den TC Traar am Krähenacker. Dabei wird es ein Wiedersehen mit Jens Janssen geben, der früher jahrelang für den TV Osterath aufgeschlagen hat. „Er spielt dort inzwischen nur noch an Position vier oder fünf – das sagt alles über die Qualität von Traar aus“, sagt Elias.