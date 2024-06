Tennis in Meerbusch Lanks Damen 30 wollen Aufstieg perfekt machen

Am heutigen Samstag um 13 Uhr steht nun beim SV Bayer Wuppertal das letzte Saisonspiel auf dem Programm. Mit Ausnahme von Jill Lindhorst können die Lankerinnen dort in Bestbesetzung antreten. Eine knappe Niederlage beim aktuellen Tabellendritten würde ihnen zur Niederrheinmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga reichen. Jedoch möchten sie ihren Durchmarsch am liebsten mit einem weiteren Sieg krönen. „Unser Ziel ist definitiv, auch das letzte Spiel für uns zu entscheiden“, sagt Teamkapitänin Amelie Bergstein, die bislang eine Einzelbilanz von 4:1-Siegen aufweist. Gleiches gilt für ihre Mannschaftskolleginnen Annika Schiffer und Jill Lindhorst. In dieser Saison sogar noch komplett ungeschlagen sind Mirja Buch (5:0) und Kira Eisert (4:0).