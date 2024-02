Sport in Meerbusch Tennis: Götting wird souveräner Jugend-Bezirksmeister

In souveräner Manier hat sich Mathis Götting vom Tennisclub Bovert bei den Winter-Bezirksmeisterschaften der Jugend den Titel in der U14-Einzel-Konkurrenz gesichert. Der 13-Jährige gab im gesamten Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab. Im Endspiel bezwang der Topgesetzte Jamie Beyer vom Viersener HTC mühelos mit 6:3, 6:1. Auch in den Matches zuvor war das TCB-Talent klar überlegen. Nach einem Freilos in Runde eins bezwang er im Achtelfinale Yegor Goloshchapov (Gladbacher HTC) mit 6:1, 6:1. Im Viertelfinale schaltete Götting seinen Boverter Teamkollegen Eiji Kirchhoff mit 6:1, 6:2 aus, im Halbfinale räumte er Justus Böhner (Gladbacher HTC) mit 6:2, 6:3 aus dem Weg. Durch den Turniersieg verbesserte Götting den Wert seiner Leistungsklasse auf 11,9. Leo Osterried vom TC Strümp, der im Achtelfinale mit 6:2, 6:3 gegen den Boverter Felix Lohmann gewann, schied nach einer 1:6, 1:6-Niederlage gegen Böhner im Viertelfinale aus.