Tempokontrolle : 157 Autofahrer vor Kita zu schnell unterwegs

Fast 160 Autofahrer fuhren auf dem Laacher Weg in Büderich schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer.

(RP) Bei einer Tempokontrolle am Dienstag im Bereich der Kindertagesstätte auf dem Laacher Weg in Büderich hielten sich in der Zeit zwischen 12 und 17.45 Uhr 157 Autofahrer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer.