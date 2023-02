Glasfaser in Meerbusch Telekom will bis 2026 Glasfaser in allen Stadtteilen

In Osterath und Büderich haben die Ausbauarbeiten bereits begonnen, im ersten Quartal 2023 soll der Startschuss in Bösinghoven fallen, im zweiten Quartal dann in Strümp, Lank und den Rheingemeinden. Für diese Bereiche können die Anschlüsse bereits gebucht werden. 2025 ist dann geplant, Lücken in der Versorgung in Büderich und Osterath zu schließen, so, dass 2026 das Telekom-Netz die gesamte Stadtfläche abdecken soll.