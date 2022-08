Teilnehmerrekord beim Volkslauf : Lanker Volkslauf mit Konzert

Lank-Latum Philip Schulpen vom TSV Meerbusch sichert sich den Sieg über zehn Kilometer bei „Lank läuft“. Schnellste Frau bei der vierten Auflage des Runs wurde Pia Kronbein. Mit über 600 Läufern wurde ein Teilnehmerrekord aufgestellt.

Knapp 200 Meter neben der Verpflegungsstelle herrscht beim Zieleinlauf auf dem Lanker Marktplatz buntes Treiben. Viele Besucher gönnen sich ein Eis oder ein Kaltgetränk und feuern die Teilnehmer mit Applaus und Aufmunterungsrufen an. Bei der Zehn-Kilometer-Distanz kommen alle Läufer gleich dreimal am Start-Ziel-Bereich vorbei, ehe es auf die zweieinhalb Kilometer Schleife durch Lank geht. Zu Beginn liegt Philip Schulpen noch auf Platz zwei, doch der Lokalmatador des TSV Meerbusch hat sich das Rennen perfekt eingeteilt. Ab der zweiten Runde setzt er sich an die Spitze und gibt die Führung nicht mehr ab. „Die Unterstützung der Zuschauer hilft enorm. Das merkt man vor allem auf dem Teilstück auf dem Feld, wo niemand steht“, berichtet Schulpen, der nach 37:49 Minuten die Ziellinie überquert und sich damit bei der vierten Auflage von „Lank läuft“ zum vierten Mal den Sieg in der „Königsdisziplin“ sichert. 68 Sekunden beträgt sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Vieten. Schnellste Frau ist Pia Kronbein (41:45 Minuten).

Doch eigentlich dürfen sich an diesem Tag all die als Gewinner fühlen, die am Ende das Ziel erreichen. Insgesamt begaben sich am Sonntag mehr als 600 Frauen, Männer und Kinder auf die fünf verschieden langen Strecken – so viele wie nie zuvor „Wir freuen uns über die Rekordteilnehmerzahl. Es zeigt, dass sich das Event in der Läuferszene inzwischen fest etabliert hat“, sagt Organisator Dieter Schmitz. Beim Bambini-Lauf über 300 Meter wurden keine Zeiten gestoppt. Stattdessen erhielten alle 200 Jungen und Mädchen eine Medaille und Urkunde. Den Schülerlauf für Kinder bis 14 Jahre über einen Kilometer entschieden bei den Jungen Anton Reisinger (3:19) und bei den Mädchen Mayla Groß (3:42) für sich. Den Trau-dich-und-mach-mit-Lauf über 2,5 Kilometer, der sich vor allen an Beginner richtete, gewann bei den Männern Sydney von Zons (10:25) und bei den Frauen Luise Reisinger (11:13). Das größte Feld gab es auf der Fünf-Kilometer-Strecke: 196 nahmen am Lauf-, weitere 26 am Walking-Wettbewerb teil. Als erste kamen Jan Rütjes (17:55) und Elisabeth Schloten (24:55) ins Ziel, beim Walking lagen Carsten Tovenrath (33:08) und Sonja Schramm (33:52) ganz vorne.