Erfolg für Meerbuscher Radsportler : RadWerk Meerbusch startet beim 24-Stunden-Rennen

Glücklich nach 63 Runden: Christian Koch, Michael Beck, Christoph Pütz und Heino Pütz vom Team RadWerk (v.l.). Foto: RadWerk MB. Foto: Team RadWerk

Ein Vierer-Team von RadWerk Meerbusch ist am Wochenende beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen in Duisburg an den Start gegangen.

(RP) Die Reifen waren aufgepumpt, die Ketten geschmiert, die Muskeln gelockert. Bei der 15. Auflage des 24-Stunden-Mountainbike-Rennens im Landschaftspark Duisburg Nord ist am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal ein Vierer-Team aus Meerbusch an den Start gegangen: Christian Koch, Michael Beck, Christoph Pütz und Heino Pütz vom Verein RadWerk Meerbusch.