Meerbusch: Tausende Besucher beim Maimarkt

Meerbusch

Nicht nur der fünfjährige Paul und der vierjährige Jonathan hatten ihren Spaß auf dem Maimarkt in Osterath: 90 Aussteller hatten gestern auf den Straßen und Gassen im Ortskern ihre Stände aufgebaut und boten Handwerk, Schmuck oder Lebensmittel. Auch die Geschäfte hatten am Nachmittag geöffnet, so dass sich die zahlreichen Besucher rundum versorgen konnten. Veranstalter war wie in jedem Jahr die Gemeinschaft der Einzelhändler WIR in Osterath. Viele Sponsoren hatten sie beim Fest unterstützt. Auf der Bühne wurde ein musikalisches Programm geboten - unter anderem mit der Blues Band Purple Road und dem Sänger Kyle Pearce.