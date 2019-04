Brand in Lank-Latum : 100 Tauben sterben bei Brand in Lank

Samstagabend war die Feuerwehr zu einem Feuer in einer Doppelgarage an die Uerdinger Straße gerufen worden. Foto: RP/FF

Rund 100 Tauben starben bei einem Feuer, zu dem die Wehr am Samstag gegen 21 Uhr nach Lank gerufen wurde.

Vor Ort, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung, habe sich dann herausgestellt, dass eine Doppelgarage bereits in vollem Ausmaß in Flammen stand. Die Besonderheit dabei: Auf die Garage war ein weiteres Geschoss aufgebaut worden, das rund 200 Zuchttauben als Zuhause dient. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf die Nachbarbebauung ausdehnte und dass der Taubenschlag vollständig ausbrannte. So konnten etwa 80 Tiere lebend aus dem Gebäude gerettet werden, rund 100 Tiere starben aber im dichten Brandrauch. Durch den Rauch wurde außerdem ein Anwohner verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.