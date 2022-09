Erziehung Osterath : Tagespflege auf dem Gemüseacker

Das Gemüse, das die Kinder auf dem Acker von Bauer Hörschgens ernten, wird auch für das eigene Mittagessen verwendet. Die Tagesmütter pflanzen an, was die Kinder mögen. Foto: male

Osterath Die Tagesmütter Angelika Schumann und Kirsten Wilken pflanzen mit ihren Pflegekindern auf einem Feld eigenes Gemüse an. Das Geerntete landet dann zum Mittagessen auf dem Tisch.

Die Ernte passt kaum auf das Lastenfahrrad und in den Kinderbus. Eine dicke Stange Lauch, lila Kohlrabi und Grünkohl haben die Tagespflegekinder von Angelika Schumann und Kirsten Wilken heute auf ihrer Parzelle von Bauer Georg Hörschgens in Osterath geerntet. Nur die Tomaten für die Soße, die nachher noch zubereitet werden soll, fehlen. Die sind allesamt im Mund von „Tomaten-Paul“ gelandet. Immer wenn er eine rote Frucht ins Erntekörbchen legen sollte, war die Versuchung groß und der Weg zum Mund näher.

„Naschen gehört dazu“, sagt Tagesmutter Angelika Schumann, die sich mit dem Bus mit ihren fünf Schützlingen auf den Weg zu ihrer Parzelle gemacht hat. Einmal in der Woche trifft sie sich auf dem Feld von Bauer Hörschgens, Bommershöfe 3, um mit den Kleinen zu gießen, zu ernten, Schmetterlinge, Schwalben und Bienen zu beobachten. Bauer Hörschgens hat ein Feld eingezäunt und sein Angebot „Ackergemüse“ genannt. Hier können Interessierte für eine Saison von Mai bis Oktober eine zwei Meter breite Parzelle mieten und eigenständig beackern. 200 Euro kostet die Miete in der Saison.

Stadtplanung in Meerbusch

Stadtplanung in Meerbusch : Rat beschließt Konzept für Osterath

Der eigene Salat schmeckt am besten

Landwirtschaft in Meerbusch

Landwirtschaft in Meerbusch : Der eigene Salat schmeckt am besten

Aber Angelika Schumann und Kirsten Wilken mussten in dieser Pflanzsaison noch nicht bezahlten. „Da ein Mieter vor gut drei Monaten ausgefallen war, bot der Bauer uns an, mit unseren Kindern die kostenfreie Patenschaft für das Feldstück zu übernehmen“, erinnert sich Kirsten Wilken. Viele Gemüsesorten waren schon vom Vornutzer gepflanzt: Spitzkohl, Bohnen, Brokkoli, Zwiebeln und Kartoffeln haben die beiden Frauen mit den Kindern bereits abgeerntet und dafür auch schon wieder nachgepflanzt. Die Kinder sind begeistert von ihren wöchentlichen Ausflügen in den Gemüsegarten. Leonhard gießt mit Hingabe die Kürbisse, die noch etwas wachsen müssen, und der dreijährige Georg kümmert sich um die roten und grünen Tomaten. Von den Roten ist schnell nichts mehr zu sehen, als „Tomaten-Paul“ das Beet betritt und alle Roten aberntet.