Erziehung in Meerbusch Tagesmütter wollen Spielgeräte mieten statt kaufen

Im Zuge der Nachhaltigkeit, der steigenden Kosten und den Anforderungen, die an die Tagespflegepersonen gestellt werden haben sich Angelika Schumann, Sabine Papendick, Kirsten Wilken und Brigitte Littgen im Namen aller im Verein registrierten Tagespflegepersonen mit einem Spendenbrief an die Öffentlichkeit gewandt. „Wir wollen mieten statt kaufen“, sagt Angelika Schumann, die die Meerbuscher Tagespflegepersonen vertritt. Der Vorstand des Tagesmüttervereins hat Spendenbriefe geschrieben und an öffentliche Einrichtungen, Geschäftsleute, Banken und Sparkassen und an politische Vertreter sowie die Stadt Meerbusch verschickt, um Gelder zu bekommen. „Wir wollen Ressourcen einsparen und die Chancengleichheit für betreute Kinder schaffen“, sagt Schumann.