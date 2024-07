Training für den Ernstfall Meerbuscher Feuerwehr zündet Feld an – zur Übung

Auch, wenn das Brandrisiko in diesem feuchten Sommer geringer ist als in anderen Jahren: Feld- und Waldbrände sind eine reale Gefahr. Glücklicherweise trifft der schlimmste Fall selten ein – umso wichtiger ist aber, dass die Einsatzkräfte der Meerbuscher Feuerwehr wissen, was zu tun ist, sollte es doch so weit kommen. Aus diesem Grund wurde nun eine umfangreiche Übung organisiert – gemeinsam mit dem Waldbrandteam, einem Verein, der sich bundesweit für die Vermeidung von Vegetationsbränden einsetzt und lokale Feuerwehren schult.