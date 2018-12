„Swinging christmas“ in Meerbusch: Eine musikalische Friedensbotschaft

110 Sänger und eine 15-köpfige BigBand begeisterten mit „Swinging Christmas“ das Publikum in der randvoll gefüllten St. Mauritius-Kirche. Dabei überzeugten Klassiker und auch moderne Weihnachtsmedleys.

In Anspielung auch auf das „Happy Xmas“ mit dem Untertitel „War is Over“ von John Lennon rief Martin Klingen die lange Friedenszeit in Deutschland in Erinnerung und wünschte: „Hoffentlich gilt das bald für alle Menschen.“ In der bis auf den letzten Steh- und Sitzplatz gefüllten St. Mauritiuskirche in Büderich sorgten Martin Klingen als Moderator und BigBand-Leiter sowie Chor-Leiter Johannes Maria Strauss mit ihren Sängern und Musikern für eine großartige Einstimmung auf den Heiligabend. Ob bei den Weihnachtsmedleys, dem neu einstudierten und mit einem Schlagzeugsolo glänzendem „Sleigh ride“, dem schwungvollen „Go, tell it on the mountain“, einem traditionellen „Kranzsingelied“ auf die Weihnacht, dem ursprünglich zehnstrophigen Kirchenlied „Menschen, die ihr war’t verloren“ oder der Neueinstudierung von „That’s Christmas to me“ – das Publikum sang, klatschte und wippte mit.