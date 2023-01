Ergotherapeutin vermittelt Techniken Happy, der Bär, hilft Eltern und Kindern

Kindern und ihren Eltern spielerische Anregungen und damit „etwas Schönes“ zu geben war und ist Susanne Layes-Schwarz eine Herzensangelegenheit. Die in Strümp lebende, auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Ergo-Therapeutin arbeitet im Auftrag einer Ergo-Praxis in einem Mönchengladbacher Kindergarten, um sich Kindern zu widmen, die einen bestimmten Förderbedarf haben: „Ich bin in der glücklichen Situation, mich bereits innerhalb der Kindergartenzeit um derartige Probleme kümmern zu können. Meine Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, gehört zum normalen Tagesablauf. Ich bin in den Ablauf dort integriert, das kommt allen entgegen.“