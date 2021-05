Kriminalität in Meerbusch : Wodka-Dieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Kriminalität in Meerbusch

Der Ladendieb aus Neuss sitzt nun in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Friso Gentsch

Osterath Zwei Mitarbeiter eines Supermarkts in Osterath haben am Samstag einen Dieb festgehalten, der Alkohol stehlen wollte. Dabei verletzten sich beide leicht. Gegen den Dieb lag bereits ein Haftbefehl vor.

Am Samstag gegen 14.10 Uhr haben sich zwei Beschäftigte eines Lebensmittelgeschäfts an der Gottlieb-Daimler-Straße leicht verletzt, als sie versuchten, einen Ladendieb festzuhalten. Der Mann hatte bei verschiedenen Gelegenheiten mehrere Flaschen Wodka gestohlen. Als man den Dieb nun ins Büro führen wollte, um ihn der Polizei zu übergeben, versuchte er sich loszureißen und verletzte dabei die beiden Angestellten an den Händen.