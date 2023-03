Engagement in Meerbusch Helfer gegen die Einsamkeit gesucht

Das Problem existiert auch in Meerbusch. Die Stadt hat Akteure der freiwilligen Arbeit im März an einen runden Tisch eingeladen. Bei dem Workshop mit Vertretern aus Verbänden, Verwaltung und Politik organisiert, um Rahmenbedingungen und Kooperationen für eine Verstärkung des Engagements in der Stadt in die Wege zu leiten und auch digitale Ansätze stärker in den Blick zu nehmen. Dabei sollen alle Bereiche des freiwilligen Engagements in den Blick genommen werden, neben der Kinder- und Senioren- auch die Flüchtlingsarbeit. Die Ergebnisse dieses Workshops sollen im Rahmen einer Sitzung des Sozialausschusses präsentiert und im Anschluss umgesetzt werden.