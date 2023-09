Bauprojekt in Meerbusch Suche nach Betreiber für die neue Kita in Osterath

Ab dem ersten Lebensjahr hat jedes Kind Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kita. Den muss die jeweilige Stadt gewährleisten – falls nicht, können sogar Strafzahlungen drohen. Aus diesem Grund investiert Meerbusch derzeit massiv in den Ausbau der Betreuungsangebote im Vorschulbereich. Ein wichtiges Projekt davon ist die neue Kita, die an der Fröbelstraße im Herzen von Osterath geplant ist. Lange hat die Politik hier um das Für und Wider des Standorts gestritten, nun ist diese Frage geklärt und die Planung der neuen Kita beginnt.