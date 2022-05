Sport in Meerbusch : Strümper Trainer-Duo geht in die vierte Saison

Der Vertrag von Trainer Lutz Krumradt wurde um ein weiteres Jahr verlängert. F oto: SSV Strümp Foto: RP/SSV Strümp

Meerbusch Die Fußballabteilung des SSV Strümp hat den Vertrag mit Chefcoach Lutz Krumradt sowie Co-Trainer Hans-Jörg Schröder um ein weiteres Jahr verlängert.

Das Strümper Trainer-Duo Lutz Krumradt und Hans-Jörg Schröder geht damit in seine vierte Saison an der Strempe. Die ersten beiden Spielzeiten, in denen sie gemeinsam beim SSV tätig waren, konnten aufgrund der Corona-Pandemie jeweils nicht beendet werden.

Aktuell sind die Strümper in der Spitzengruppe der Kreisliga A vertreten. Bei noch sieben ausstehenden Partien liegen sie momentan zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz zurück. „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit der beiden. Als Verein haben wir uns den Sprung in die Bezirksliga auf die Fahnen geschrieben, momentan haben wir noch alle Chancen, dieses Ziel zu erreichen“, sagt SSV-Abteilungsleiter Thomas Feldges.

Im Saison-Endspurt bekommet der SSV sogar noch einmal personelle Verstärkung. Marvin Höffges, der in der Hinrunde noch zehn Spiele für den Ligarivalen OSV Meerbusch bestritten hatte, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Strümp. Der 26-Jährige trainiert bereits seit einigen Wochen in der ersten Mannschaft mit, ist aber in der Meisterschaft erst ab Mitte Mai spielberechtigt. „Marvin ist ein schneller und kämpferisch starker Mittelfeldspieler, der im Training schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. An ihm werden wir bestimmt viel Freude haben“, ist Feldges überzeugt.