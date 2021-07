Bürgermonitor in Meerbusch : Wartehäuschen direkt vor dem Fenster

Osterath Zwischen der Haltestelle und dem Neubau sind nur wenige Zentimeter Platz. Die künftigen Mieter wussten davon nichts und werfen der Stadt schlechte Planung vor.

Die Erdgeschosswohnung, die ihre Söhne in dem Komplex an der Meerbuscher Straße 79 in Osterath gekauft haben, wollte eine 68-jährige Osteratherin beziehen, wenn sie in ihrer jetzigen Wohnung aufgrund ihres Alters nicht mehr zurechtkommt. Bis dahin wollte die Familie mit den Mieteinnahmen den Kauf finanzieren. So der Plan, der nun ins Wanken gerät.