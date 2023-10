Pflege in Meerbusch Kampf ums Geld für die Pflege

Doch dieser kann ohne das Geld der Pflegekasse die Versorgung nicht dauerhaft aufrecht erhalten. Das sagt A-Vivet-Geschäftsführer Erkan Karabulut. Er hat den Pflegedienst 2021 gemeinsam mit Gesellschafter Miguel Norte gegründet. Er erklärt die Situation: „Anfang August kam der Kontakt zu diesem Patienten mit dem Ambulanten Intensivpflegedienst von A-Vivet zu Stande. Am 8. August haben wir die für die Bezahlung benötigten Unterlagen an die entsprechende Pflegekasse eingereicht, am 15. August mit der Pflege begonnen.“ Auf Nachfrage der Pflegekasse seien noch weitere angeforderte Dokumente eingereicht worden – eine Zahlung gibt es bisher nicht. Das bedeutet für Karabulut als Geschäftsmann, dass er seither – rund um die Uhr – seine Mitarbeiter beschäftigt und bezahlt, ohne dafür Geld von der Kasse zu bekommen, also in Vorkasse gehen muss. „Das wichtigste ist für uns, dass der Patient versorgt ist, aber so kann das für uns nicht weitergehen“, sagt Karabulut. Sowohl er wie auch die Frau des Patienten haben sich mehrfach auf der Suche nach einer Lösung mit den zuständigen Stellen bei der Techniker-Krankenkasse, über die die Pflege läuft, in Verbindung gesetzt.