Natur in Meerbusch Ungewöhnlich viele Störche machen Halt in Strümp

Eine ungewöhnliches Naturerlebnis konnten Spaziergänger bei Strümp beobachten: Gut 100 Weißstörche hatten am Sonntagabend Halt auf einem Feld gemacht. Dort fanden sie im gepflügten Acker Würmer und Insekten, neben Altvögeln waren auch viele Jungvögel dabei, wie Axel Aßmann berichtet. Der Hobby-Naturfotograf hielt die für unsere Region ungewöhnliche Tieransammlung im Bild fest. In der Abendstimmung entstand dabei unter anderem dieses Foto. „So etwas habe ich hier noch nie gesehen“, sagt Aßmann über die Zahl der Störche. Nur wenige der Tiere seien beringt gewesen und konnten einer Station in Helgoland zugewiesen werden. Inzwischen sind sie bereits weitergezogen. Foto: Aßmann