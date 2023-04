Natur in Meerbusch Die Störche sind zurück

Damit der Storch in Meerbusch dauerhaft heimisch werden könnte, muss für ihn vor allem das Nahrungsangebot da sein. Störche ernähren sich von kleinen Tieren, hauptsächlich Fröschen und Kröten, aber auch Mäusen und Wühlmäusen. „In Meerbusch wird ein großer Teil der Fläche entwässert – das ist vor allem für die Landwirtschaft wichtig, da die Maschinen auf feuchten Fläche nicht fahren können“, so Bähr. Bähr hat bereits mit den Verantwortlichen nach einem Kompromiss gesucht, der die Bedingungen für den Storch in Meerbusch verbessern könnte, bisher aber keine gangbare Lösung gefunden. „Die Landwirte wollen die Entwässerung verständlicherweise beibehalten. Wenn hier keine Lösung gefunden wird, ist unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit Brutpaare in Meerbusch geben wird“, so Bähr. Die Bedingungen dafür wären allerdings günstig. So gibt es derzeit brütende Störche in Willich-Anrath und Grefrath-Oedt, im Düsseldorfer Süden, in der Urdenbacher Kämpe, wurde eine aufgestellte Brutgelegenheit zumindest angetestet. Der Nachwuchs solcher Bruten macht sich in der Region auf Nahrungssuche – auch in Meerbusch – und sucht auch ein eigenes Revier.