Flüchtlingshilfe : Stiftung Büderich organisiert Sprachförderung für Geflüchtete

Pfarrer Michael Berning, Betül Schulz, Stiftungsvorstand Bettina Seipp und Christian Bommers (v.l.) arbeiten für die Integration. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Meerbusch Das Erlernen der Sprache ist für Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, Grundlage für das Zurechtfinden in der Gesellschaft. Deswegen starten in den Weihnachtsferien Kurse für Schüler und Erwachsene aus der Ukraine.

Das größte Hindernis für viele der über 600 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Meerbusch geflüchtet sind, ist die Sprache. Die meisten von ihnen haben keine oder nur sehr eingeschränkte Deutschkenntnisse, was ihnen das Zurechtfinden in der Gesellschaft erschwert. Genau an diesem Punkt will die Stiftung Büderich nun ansetzen. Gemeinsam mit der Stadt Meerbusch hat sie ein Projekt zur Sprachförderung geflüchteter Menschen in die Wege geleitet.

Das Konzept dafür hat Bettina Seipp vom Vorstand der Stiftung entwickelt. Es fußt auf Sprachkurse für zugereiste Schüler, die befähigt werden sollen, am Schulunterricht teilzunehmen. Parallel sollen auch Erwachsene geschult werden, um ihr Sprachniveau zu erhöhen und als Fernziel ebenfalls in der Lage zu sein, Sprachkurse zu leiten. Dabei arbeitet die Stiftung Büderich mit anderen Einrichtungen in der Stadt zusammen, die sich bereits um die Unterstützung und Bildung der Geflüchteten kümmern, etwa der Volkshochschule. Der Sprachkurs soll zunächst vorrangig Menschen angeboten werden, die aus der Ukraine geflüchtet sind, das Prinzip lässt sich aber auch auf andere Nationalitäten anwenden.

Als Dozentin hat die Stiftung Betül Schulz gewonnen, eine erfahrene Projektleiterin im Bereich Sprache und Integration. Schulz ist Tochter türkischer Eltern und hat selbst erfahren, wie groß die Bedeutung von Sprache für die Integration ist. „Ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und habe sofort gemerkt, dass ich die deutsche Sprache schnell lernen muss, was mir Dank tatkräftiger Unterstützung auch gelungen ist“, so Schulz. Die Sprachwissenschaftlerin hat neben ihrem Studium der Ägyptologie ein Zertifikatsstudium „Deutsch als Zweitsprache“ absolviert. „Es gilt nicht nur, sprachliche Barrieren zu überwinden, sondern oft muss auch auf die durch die Fluchterfahrungen entstanden Traumata Rücksicht genommen werden. Deshalb ist ein einfühlsamer Umgang mit den Menschen wichtig“, nennt Schulz die Anforderungen, die die Arbeit mit Geflüchteten für einen Dozenten bedeutet.

Bei ihrem Vorhaben wird die Stiftung Büderich auch von der Stadt Meerbusch unterstützt. Dozentin Betül Schulz wurde ein Büro im Büdericher Rathaus eingerichtet, und das Projekt hat den Rückhalt von Bürgermeister Christian Bommers. „Das Projekt der Stiftung Büderich kommt den bei uns in Meerbusch untergebrachten Geflüchteten unmittelbar zugute und unterstützt damit auch die Integrationsarbeit der Stadt“, so Bommers.