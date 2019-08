Projekt : Picknick für einen guten Zweck

Meerbusch Die Rebecca Klausmeier Stiftung veranstaltet zum ersten Mal ein Benefizkonzert in Schweinheim.

Verschiedene Chöre und Interpreten (Voi’Sis, Kim Hannah, Anna-Benny-Joey-Lara, Heartchor und Clamaré) haben sich bereit erklärt, ohne Honorar für die Rebecca Klausmeier Stiftung aufzutreten. Den Abschluss des musikalischen Nachmittags bildet Johannes Brand mit einem Mitsing-Konzert. Tickets zum Preis von zwölf Euro für Erwachsene und acht Euro für Jugendliche (Kinder bis zwölf Jahre frei) gibt es über die Homepage www.rebeccaklausmeierstiftung.de oder an der Tageskasse. Man kann auch Liegestühle oder Biertische (nur im VVK) mieten. Getränke können vor Ort gekauft werden. Die Veranstaltung dient einem guten Zweck: Die Rebecca Klausmeier Stiftung ist eine in Osterath ansässige Organisation, die in Meerbusch und Umgebung Projekte finanziell unterstützt, aber auch eigene Aktionen auf die Beine stellt. So wurden zum Beispiel schon drei Jahre in Folge neue Schulranzen und gefüllte Schultüten an bedürftige Erstklässler in Meerbusch und Krefeld gespendet oder Obdachlose in Düsseldorf und Krefeld in der Winterzeit mit Schlafsäcken, Mützen und Handschuhen unterstützt.