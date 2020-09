Kommunalwahl in Meerbusch : Stichwahl entscheidet über Meerbuschs Bürgermeister

Meerbusch Die Kommunalwahl geht in die Verlängerung. Am Sonntag entscheiden die Wähler, wer Meerbuschs Bürgermeister wird: Christian Bommers (CDU) oder Marcel Winter (parteilos).

Am 27. September 2020 sind erneut rund 45.300 wahlberechtigte Bürger in Meerbusch dazu aufgerufen zu wählen. Weil keiner der sechs Bürgermeister-Kandidaten am 13. September die für eine Direktwahl nötige, absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichte, kommt es am Sonntag - wie in 26 anderen NRW-Kommunen auch - zur Stichwahl. Auch der amtierende Landrat des Rhein-Kreis Neuss muss in die Stichwahl. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten vor der Wahl.