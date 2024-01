Heilige Drei Könige der Pfarrei Hildegundis von Meer Sternsinger verteilen Segen in Meerbusch

Auch Mädchen und Jungen der Pfarrei Hildegundis von Meer ziehen in den nächsten Tagen als Sternsinger mit dem Segen „Christus Mansionem Benedicat“ (auf Deutsch: „Christus segne dieses Haus“) von Haus zu Haus: In Osterath besuchen sie am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Januar, die Haushalte, die sich vorab angemeldet haben, außerdem die St. Mauritius Therapieklinik. In Strümp sind die Kinder am Samstag, 6. Januar, ab 9.30 Uhr im Schürkesfeld, auf dem Mönkesweg, im Buschend und Am Strümper Busch unterwegs, in Langst-Kierst am Sonntag, 14. Januar, und in Ossum-Bösinghoven ebenfalls am Sonntag, 14. Januar, nach der Wort-Gottes-Feier ab 11 Uhr.