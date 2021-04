Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Meerbusch : Feinkost und Gemüse vom Sternekoch

Sternekoch Anthony Sarpong vermisst seine Gäste. In der Corona-Krise sucht er gemeinsam mit seinem Team immer wieder nach neuen Wegen. Foto: Anthony's

Büderich Der Lockdown in der Gastronomie erfordert kreative Ideen und Tatkraft. Bei Anthony‘s Kitchen in Büderich kann man jetzt im umgebauten Restaurantbereich die Produkte kaufen, die sonst in der Küche verarbeitet werden.