Neues Geschäft in Lank : Stephanie Norf eröffnet Secondhandladen an der Mittelstraße

Stephanie Norf wird am heutigen Dienstag 52 Jahre alt. An ihrem Geburtstag ab 11 Uhr öffnet sie erstmals die Türen für Besucher in ihrem neuen Secondhandladen. Foto: Marie Bockholt

Lank-Latum Stephanie Norf führt gemeinsam mit ihrem Mann einen Landhandel. Jetzt kommt für die 52-Jährige ein zweites Standbein hinzu. Sie eröffnet einen Secondhandladen an der Mittelstraße.

Stephanie Norf mag Mode. Der Kleiderschrank der Meerbuscherin ist gut gefüllt, trotzdem finden dort immer wieder neue „Schätzchen“, wie sie ihre Kleidungsstücke liebevoll nennt, einen Platz. „Ich habe einige Freundinnen, denen es ähnlich geht, und deren Schränke voller Klamotten sind, die nicht mehr getragen werden“, sagt Norf. Weil ihr die Themen Nachhaltigkeit und „Slow Fashion“ – die Bewegung steht für einen bewussteren Umgang mit Mode – immer wichtiger geworden seien, hat sie daraus eine Idee entwickelt. Am heutigen Dienstag möchte sie an der Mittelstraße 32 den Secondhandladen „Immernochschön“ eröffnen. Dieser folgt einem besonderen Konzept.

Wer das Ladenlokal in Lank-Latum betritt, der findet Kleider, Blusen, Jacken, Schuhe und Taschen ordentlich sortiert vor. Eine Wand ist salbeigrün gestrichen. Alte Möbel gehören zur Einrichtung. „Meine Schwester ist sehr kreativ und hat mir beim Inventar im Vintage-Stil geholfen“, sagt Norf. Die 52-Jährige bietet in dem Secondhandladen zukünftig nicht ihre eigene Kleidung an, sondern stellt die Fläche für Verkäuferinnen bereit. „Jeder, der seine Schätzchen verkaufen möchte, kann sich bei mir melden“, sagt Norf. Sehr viele ihrer Freundinnen hätten das bereits getan. An der Mittelstraße können sie dann eine sogenannte „Unit“ mieten. Das sei jeweils ein Bereich im Laden, in dem die Kleidung für Secondhand-Käufer präsentiert wird, wie Norf erklärt.