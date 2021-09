Einkaufen in Meerbusch : Ein Jahr „Steffi’s Modestübchen“ in Büderich

Büderich Stephanie Lindke hat die Corona-Krise gemeistert. Am 2. Oktober bedankt sie sich bei ihren Kundinnen und gibt zwölf Prozent Rabatt – für jeden Monat ein Prozent.

Heute ist sie froh, durchgehalten und den Traum von der eigenen Boutique nicht begraben zu haben. „Meine Tochter und mein Sohn haben mich sehr darin bestärkt“, sagt Stephanie Lindke. Mit dem ersten Geburtstag, den ihr Modestübchen bald begeht, bahnen sich rosigere Zeiten an, davon ist sie überzeugt. Darum soll er auch gefeiert werden. Stichtag ist Freitag, der 1. Oktober, aber der Samstag erscheint der Geschäftsfrau attraktiver für ihr Vorhaben. „Am 2. Oktober stelle ich Stehtische vor die Tür, es gibt Getränke und Häppchen“, kündigt sie an und hat noch eine weitere Überraschung parat: „Für jeden Monat, den ich hier bin, gibt es ein Prozent auf die verkaufte Ware. Das bedeutet, dass an diesem Tag alle Preise um 12 Prozent ermäßigt sind.“

Jetzt, wo es auf den Herbst zugeht, scheint die Lust an der Mode wieder zu steigen. „Monate zuvor hörte ich oft von Kundinnen, sie seien überwiegend zu Hause und hätten den Kleiderschrank voll. Wozu etwas Neues kaufen?“ Den Shopping-Appetit weckt sie mit frischen Farben und glitzernden Accessoires. Der Erfolg stellt sich bereits ein. „Ich hätte nie gedacht, dass Buntes und auch Strass so begehrt sind, gerade auch bei älteren Damen“, berichtet Stephanie Lindke. Momentan hängt die Herbstware im Laden: kuschelige Pullis und Strickjacken, flauschige Westen, Taschen, Schals und Schuhe. „Ich bin glücklich und zufrieden“, bilanziert sie. „Der Laden ist klein und bescheiden, aber meiner.“

Sie ist eine Quereinsteigerin in Sachen Mode. Vor ihrer Selbstständigkeit arbeitete Stephanie Lindke in der Bäckerei Oehme und leitete zwei Filialen. Auch die am Deutschen Eck. Daher kennt sie das Umfeld, und etlichen ihrer Kundinnen ist sie noch aus der Bäckerei vertraut. Bei jedem Wiedersehen in der Boutique kommt dann auf beiden Seiten große Freude auf.