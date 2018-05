Meerbusch: Stefan Sanne ist neuer Tennis-Bezirksmeister

Meerbusch Zwei Meerbuscher wurden zudem Vize-Bezirksmeister.

Als einziger Meerbuscher hat Stefan Sanne vom TuS Treudeutsch 07 Lank bei den am Wochenende auf der Anlage des CSV Marathon Krefeld zu Ende gegangenen Tennis-Bezirksmeisterschaften einen Siegerpokal errungen. Im Endspiel der Herren 45-Konkurrenz setzte sich Sanne mit 6:7, 6:1 und 10:3 gegen Johannes Niehsen von Rot-Weiß Kempen durch. Nachdem er im ersten Satz noch große Schwierigkeiten mit seinem Kontrahenten hatte, war Sanne ab dem zweiten Durchgang klar überlegen und gewann am Ende souverän.

Über die Vize-Bezirksmeisterschaft durften sich immerhin zwei Vertreter aus Meerbusch freuen. Im offenen Herren A-Wettbewerb musste sich der das 18-jährige Top-Talent Elias Walter vom TV Osterath erst im Finale dem früheren Osterather Jens Janssen (TC Moers) mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Achim Hoss, ebenfalls für den TV Osterath aktiv, zog in der Herren 50-Konkurrenz ins Endspiel ein, verlor aber gegen Thomas Borchert vom TC Rot-Weiß Grevenbroich mit 4:6, 1:6. Borchert hatte zuvor im Halbfinale in Volker Schukalla (6:1, 6:4) schon einen weiteren Osterather ausgeschaltet. Ebenfalls im Semifinale scheiterte Sandra Grote (TuS TD 07 Lank) im Damen 40-Wettbewerb. Sie war gegen die an Position zwei gesetzte Simone Teller vom TC Schaephuysen ohne Chance (2:6, 2:6).