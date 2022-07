Artenvielfalt am Wegesrand : Warum das Mähen gut für Blühstreifen ist

Meerbusch Eine zweite Blüte sorgt dafür, dass die Insekten das ganze Jahr gut versorgt sind. Auf nährstoffreichen Böden sind die Flächen eher graslastig und die Vegetation wächst höher.

(stz) Die Stadt hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Wildwiesen angelegt und damit etwas für die Artenvielfalt getan. Das kommt bei vielen Bürgern gut an. Wenn die Wiesen gemäht werden, erreichen die Stadt aber auch immer wieder Proteste von Bürgern. Dabei ist das Mähen ein wichtiger Teil des Wachstumsprozesses. „Wildblumenwiesen sind aus der Heuernte entstanden, wurden also immer bewirtschaftet und sind Teil der Kulturlandschaft. Wir mähen die Wiesen zwei Mal im Jahr, in der Regel Ende Juli und im Oktober, je nach Witterung“, erklärt Anna Hardenberg, Leiterin der Abteilung für Grünflächen bei der Stadt. Häufig machen sich Bürger Sorgen um Tiere, die beim Mähen Schaden erleiden könnten. „Alle Flächen werden vor dem Mähen auf Rehkitze oder andere Tiere kontrolliert“, versichert Hardenberg. Igel dagegen halten sich tagsüber nicht auf den Wildblumenwiesen auf, sondern kommen erst nachts raus.