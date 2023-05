Schulsanierung in Meerbusch Schülerzahl der Gesamtschule wächst auf 1400

Mit der Fassade der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich am Weißenberger Weg fing alles an. Nun wird die Schule nebst Fassade für rund 40 Millionen Euro saniert und aufgestockt. Der Ausschuss für Schule und Sport stimmte der Planung zum Ausbau der Schule auf eine Kapazität von insgesamt sechs Zügen mit Fassadensanierung inklusive Kostenschätzung und Zeitplanung in seiner jüngsten Sitzung zu. Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage die weitere Planung für den Schulstandort der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule vorzunehmen und die Politik über das Ergebnis der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung zu informieren.