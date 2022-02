Corona-Pandemie in Meerbusch : Stadtwerke auf möglichen Notbetrieb vorbereitet

Corona-Pandemie in Meerbusch

Meerbusch Die Stadtwerke gehören zu den sogenannten systemrelevanten Einrichtungen. Die Schutzmaßnahmen werden laufend angepasst. Energie und Wasser werden weiter fließen, betont Geschäftsführer Tafil Pufja.

(ena) Seit Beginn der Pandemie beeinträchtigt Corona erheblich das öffentliche Leben. Als Betreiber kritischer Infrastrukturen sehen sich die Stadtwerke Meerbusch dabei in besonderem Maße gefordert, die Versorgung ihrer Kunden sicherzustellen. Weil seit Dezember 2021 die Infektionszahlen deutlich steigen und immer häufiger die Omikron-Variante nachgewiesen wird, haben die Stadtwerke nun ihre Schutzmaßnahmen angepasst. Dadurch soll langfristig sichergestellt werden, dass die Grundversorgung der Meerbuscher Bürger nicht durch Corona-bedingte Ausfälle gefährdet werden kann.

„Die Stadtwerke gehören zu den sogenannten systemrelevanten Einrichtungen. Die Meerbuscher Bevölkerung sicher mit Wasser und Energie zu versorgen, ist ein ganz zentrales Anliegen unserer Daseinsfürsorge“, sagt Geschäftsführer Tafil Pufja. Schutzmaßnahmen würden laufend hinterfragt und angepasst. Zehntägige Quarantänemaßnahmen könnten zum Beispiel zu personellen Engpässen führen und sich unmittelbar auf die Aufrechterhaltung des Betriebs auswirken. Nach einer gemeinsamen Entscheidung des Krisenstabs trat bei den Stadtwerken bereits zum 3. Januar die sogenannte Gefahrenstufe 2 des Schutzmaßnahmen-Katalogs in Kraft. Heißt: Es wurden interdisziplinäre Teams gebildet, die möglichst keinen physischen Kontakt zu anderen Mitarbeitenden haben. Die Rufbereitschaft und der Störungsdienst werden von einem Meister und zwei Monteuren wahrgenommen, die auch jeweils einem interdisziplinären Team angehören. Eine vor der Pandemie übliche gemeinschaftliche Einteilung von Monteuren bei Dienstbeginn entfällt. Die Mitarbeiter begeben sich von zuhause aus direkt zu den angewiesenen Arbeitsstätten. Dadurch entfallen gemeinsame Fahrten und mögliche Kontaktketten.

Was kostet die Pandemie die Bürger konkret?

Corona in Viersen

Corona in Viersen : Was kostet die Pandemie die Bürger konkret?

Corona beschleunigt das Ladensterben in Deutschland

Auswirkungen der Pandemie : Corona beschleunigt das Ladensterben in Deutschland

Ein Großteil der Verwaltungstätigkeiten, auch im technischen Bereich, wird mobil und im Homeoffice erledigt. Alle nötigen Besprechungen finden virtuell statt. Auch der Besuchsverkehr der Stadtwerke wurde weiter eingeschränkt. Dienstleister dürfen zur Warenannahme die geschlossenen Räumlichkeiten nicht betreten. Rainer Scharl, Leiter der Wasserwerke, ist stolz, dass er sich auch in der Krise auf sein Team verlassen kann: „Von den Betroffenen verlangen alle diese Maßnahmen ein Höchstmaß an Flexibilität. Alle halten sich streng an unsere Richtlinien.“