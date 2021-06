Familien in Meerbusch : Stadtwerke verschenken Spielekisten

Meerbusch Tafil Pufja, Geschäftsführer der Stadtwerke, hatte die Idee, allen 26 Kindergärten in Meerbusch jeweils eine Kiste mit Spielen, Bausteinen und Büchern zu schenken.

(RP) Die vergangenen anderthalb Jahre waren auch für kleine Kinder sehr belastend. Studien zeigen unter anderem, dass sie zwar ein geringeres Risiko hatten zu erkranken, aber stärker als Erwachsene unter den Maßnahmen gegen das Virus gelitten haben. Mittlerweile ist die Betreuung in den Kindergärten wieder konstant, die Kleinen können in ihrem gewohnten Umfeld spielen und treffen regelmäßig ihre Freunde und Freundinnen. Auch in die Meerbuscher Kindergärten ist wieder gewohnter Alltag eingekehrt.Auch viele Veranstaltungen der Stadtwerke, bei denen normalerweise Jungen und Mädchen erreicht werden, konnten während der Pandemie nicht stattfinden. „Zeit für eine kleine Aufmerksamkeit“, dachte sich der Geschäftsführer der Stadtwerke, Tafil Pufja, und kaufte kurzerhand für alle 26 Kindergärten der Stadt jeweils eine Stadtwerke-Spielekiste. Darin enthalten sind Holzbausteine, Spiele, Puzzle und Bilderbücher zum Thema Energie und Wasser. „Ein kleines Zeichen, das wir damit setzen wollen“, sagt Tafil Pufja. Am Montag übergab er gemeinsam mit Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers symbolisch einige Stadtwerke-Spielekisten an den Leiter des Fachbereichs soziale Hilfen und Jugend, Peter Annacker. Alle 26 Meerbuscher Kindergärten sollen ihre Stadtwerke-Spielekisten noch vor den Sommerferien bekommen.