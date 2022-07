Sportlicher Erfolg : Stadtverwaltung auf Platz zwei bei Firmenlaufmeisterschaft

Die Mitarbeiter der Meerbuscher Stadtverwaltung liefen beim B2Run in Düsseldorf auf den zweiten Platz. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Bei der neunten Teilnahme an „B2Run“ konnten Mitarbeiter der Stadt Meerbusch eine starke Leistung abrufen. Das Team war eine von über 300 Gruppen, 7500 Läufer nahmen an dem Event teil.

B2Run ist eine bundesweite Aktion, bei der bei Läufen in insgesamt 20 Städten die Mitarbeiter von Unternehmen, Firmen und Behörden im Laufwettbewerb gegeneinander antreten. Auch die Verwaltung der Stadt Meerbusch ist seit Jahren aktiv dabei und nimmt an der Düsseldorfer Ausgabe von B2Run teil. In diesenm Jahr konnten die Meerbuscher einen Erfolg feiern: Die 20 sportlichen Mitarbeiter errangen den 2. Platz im Teilnehmerfeld.