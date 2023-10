Steigende Flüchtlingszahlen Sportbund befürchtet weitere Hallenschließung zur Unterbringung von Geflüchteten

Trotzdem: „Der Stadtsportbund, die Vereine und die Sportreibenden haben selbstverständlich jedes Verständnis für die große Not der Geflüchteten, möchten ihnen helfen und einen Beitrag zur Integration leisten“, betont Dietz in seinem Schreiben. Er kritisiert jedoch, dass die Stadt seit der Krise von 2015 und auch nicht seit dem Beginn der Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine Alternativen zur Unterbringung geschaffen hat, um die Sporthallen zu entlasten. „Andere Kommunen müssen den Sport weniger einschränken“, so Dietz. Er beruft sich zudem auf das Gerücht, dass es bereits Pläne gebe, eine Geflüchtetenunterkunft in den beiden Sporthallen des Strümper Meerbusch-Gymnasiums einzurichten – was wiederum Auswirkungen auf die Vereine in Lank und Osterath hätte. Diese Hallen waren bereits 2015 zur Unterbringung genutzt worden. „Wir appellieren eindringlich, von diesem Schritt abzusehen“, so Dietz. Gerade in der aktuellen Situation, in der sich die Vereine von den Nachwirkungen der Pandemie erholen, könnte dies „Folgen ungewissen Ausmaßes“ haben.