Politik in Meerbusch Stadtrat beschließt Städtepartnerschaft und Nachhaltigkeitsstrategie

Friedhöfe Die Beerdigungskultur wandelt sich – auch in Meerbusch. Nachgefragt werden neben Urnengräbern vor allem Bestattungsformen, die für die Hinterbliebenen nicht zur ständigen Pflege verpflichten. Meerbusch bietet hier bereits Möglichkeiten pflegefreier Grabstätten. Die Verwaltung will dieses Angebot erweitern und auf den städtischen Friedhöfen sogenannte Urnengemeinschaftsgräber zulassen – das sind gestaltete Grabflächen, in denen eine größere Anzahl an Urnen beigesetzt werden kann. Diese Möglichkeit muss in die Meerbuscher Friedhofssatzung aufgenommen werden, um auf den Friedhöfen umgesetzt werden zu können.