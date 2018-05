Versammlung: VMGV 1873 ehrt Mitglieder

Meerbusch Bei der Jahreshauptversammlung des VMGV 1873 Osterath in der Nussschale begrüßte der 1. Vorsitzende Klaus Telders 40 Sänger.

Ein besonderer Gruß ging an den Ehrenvorsitzenden Herbert Fischer, die Ehrenmitglieder Heinz Schmitz und Rudolf Gänse, Chorleiter Sven Morche sowie Gerd Peiffer, Geschäftsführer des Sängerkreises Neuss. Alle Anwesenden gedachten dann des in 2018 verstorbenen Sangesbruders Erich Dohr. Die Ehrung der Jubilare übernahm in diesem Jahr Gerd Peiffer. Für 50 Jahre Chorzugehörigkeit und aktiv tätiger Mitgliedschaft wurde Hermann Burchartz geehrt. Rudolf Gänse wurde für 70 Jahre Singen im Chor (in 2017) die Urkunde nachgereicht.