Alles rund um die Schönheit : Beauty Days mit Promi-Alarm

Ist am Wochenende Gast im Areal Böhler: der Choreograf Jorge González. . Foto: dpa/Georg Wendt

Schönheit und Gesundheit sind am Wochenende Thema im Areal Böhler.

Zum ersten Mal finden die Bunte Beauty Days in Meerbusch statt. Am Samstag (10 bis 18 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) dreht sich auf dem Areal Böhler alles rund um die Schönheit. Veranstalter ist das Magazin „Bunte“, das diese Messe bereits in München organisiert hat. Dort waren knapp 10.000 Besucher zu den Beauty Days gekommen.

Im Areal Böhler an der Hansaallee an der Stadtgrenze von Meerbusch und Düsseldorf werden nun an diesem Wochenende 125 Marken präsentiert, außerdem gibt es an beiden Tagen ein großes Bühnenprogramm.

Insgesamt treten an den Messetagen knapp 50 Stars, Unternehmer, Influencer, Fachärzte und Experten auf. Mit dabei sind neben vielen anderen die Models Vanessa Fuchs und Monica Ivancan, die Tänzerin Nikeata Thompson, die Make-up-Artists Boris Entrup und Norman Pohl, Choreograf Jorge Gonzalez, Beauty-Unternehmerin und Ärztin Barbara Sturm, die Influencer Mrs. Bella, Ivana Santacruz und Paloa Maria sowie Social-Media-Star Riccardo Simonetti mit Fitness-Profi Erik Jäger.

In den Gesprächen am Samstag Vormittag auf den Bühnen geht es zum Beispiel um neue Beauty-Trends oder um das Heilfasten, aber auch über den Druck für Models, immer perfekt aussehen zu müssen oder um moderne Hautpflege. Nachmittags werden neue Erkenntnisse und Techniken zur Entspannung vermittelt und Trends für gesunde Zähne oder perfekte Lippen vorgestellt. Am Sonntag geht es vormittags weiter mit Profi-Tipps für ein perfektes Make-up, gibt ein Fitnesstrainer Ratschläge für den Sport, werden erfolgreiche junge Marken auf dem Beauty-Markt präsentiert oder alles über Form, Farbe und Schwung für eine perfekte Augenbraue verraten. Am Nachmittag spricht unter anderem Choreograf Jorge Gonzalez darüber, wa­rum Tanzen schöner, schlanker und glücklicher macht und präsentiert das Profi-Tanzpaar Renata und Valentin Lusin bei einer Show seine Lieblingstänze.