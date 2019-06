Marathon und Schulfest : Extremläufer trainiert mit den Schülern

Ein ganzes Schuljahr stand unter dem Motto von Fitness und Gesundheit. Am Samstag lädt die Mauritius-Schule zum Schulfest.

„Auf die Plätze, fertig, fit!“- unter diesem Motto steht das Schuljahr der Städtischen St. Mauritius-Schule an der Dorfstraße in Büderich, dementsprechend voll war der Schulkalender mit sportlichen Veranstaltungen und Projekten zur gesunden Ernährung.

Mit einem Schulmarathon, der dem Schulfest am Samstag, 29. Juni vorausgeht, endet das Aktionsjahr. „Je nach Kondition können ein ganzer Marathon, die halbe Strecke, ein Viertel, ein Achtel oder ein Sechszehntel der Strecke gelaufen werden. Die meisten Schüler starten am Modellflugplatz am Apelter Weg. Über die Felder geht es dann am Lindenhof vorbei auf die Dorfstraße, die für den Verkehr gesperrt ist“, so Gabriele Zaum, Schulleiterin der St. Mauritius-Schule.