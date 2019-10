Künstlerin aus Strümp : Ekaterina Moré malt mit Whisky

Ekaterina Moré ist für ihre Experimentierlust bekannt.

Die Künstlerin, in Sankt Petersburg geboren, lebt in Strümp. Unter anderem zeigt sie in dem Schulbuch „Kunstknaller“ einige Arbeiten aus ihrer Serie „Frauenbildnisse“, hat in der Reihe MeerbuschKunst Arbeiten in der Teloy-Mühle präsentiert, die bei Fotoshootings in der Meerbuscher Gastronomie entstanden sind, und zur Europa-Wahl das Tizian-Werk „Der Raub der Europa“ mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in die heutige Politszene gesetzt.