Junge Golferinnen holten sich viele Ratschläge ab : Golf-Tipps von einer Expertin

„Seid fleißig beim Training und habt Spaß“: Anna-Theresa Rottluff mit den Golferinnen (v.l.) Lea, Leandra, Carmen, Annica, Lena, Marlene und Karlotta. Foto: RP/Golfpark Meerbusch

Top-Golferin Anna-Theresa Rottluff kehrte am Donnerstagabend zum Golfpark Meerbusch zurück und gab ihr Wissen an den weiblichen Nachwuchs weiter.

Von Christoph Baumeister

Mit großen Augen verfolgen Karlotta, Leandra, Lea, Lena, Annika, Carmen, Marlene den gekonnten Chip von Anna-Theresa Rottluff. Im hohen Bogen landet der Ball nur wenige Zentimeter vor dem Loch. „Erwartet bitte nicht, dass das jetzt jedes Mal so gut klappt“, entschuldigt sich die 20-Jährige fast für ihren nahezu perfekten Schlag.

Doch Zufall ist das ganz sicher nicht, denn Rottluff gehört zur absoluten Golf-Elite. Deswegen hat sie der Golfpark Meerbusch am Donnerstagabend zu einer Trainingseinheit eingeladen. Anna-Theresa hat dort selbst im Kindesalter den anspruchsvollen Sport erlernt.

Mit 13 Jahren wechselte sie als Ausnahmetalent zum GC Hubbelrath. Sie wurde in den Kader der deutschen Mädchen-Nationalmannschaft berufen, mit der sie viermal an den Europameisterschaften teilnahm. Rottluff galt damals als eines der größten Talente, dennoch entschied sie sich als Teenager bewusst dagegen, eine Profi-Karriere zu starten. „Viele unterschätzen den enormen Aufwand, den man dafür betreiben muss. Man muss täglich viele Stunden trainieren, dazu sehr viel reisen. Das ist nicht das, was ich mir für mein zukünftiges Leben vorstelle“, sagt Rottluff.

Gleichwohl ist Golf nach wie vor ihre große Passion, der sie mit viel Ehrgeiz nachgeht. Ihr aktuell herausragendes Handicap von +2,4 spricht für sich. Im Alter von 17 Jahren wagte sie den Sprung über den großen Teich. An der Universität von Charleston/South Carolina studiert sie seitdem Business Administration. Darüber hinaus ist Rottluff eine überaus erfolgreiche College-Sportlerin. Täglich trainiert sie etwa drei Stunden auf dem Golfplatz und vertritt ihre Universität bei verschiedenen Wettbewerben. In der gerade beendeten Spielzeit nahm sie an elf Turnieren teil und schloss die College-Saison auf Platz zwei der so genannten CAA Conference ab. Darüber hinaus wurde sie ins All-CAA First Team, einer Auswahl der besten Spielerinnen, gewählt und von der WGCA, der Vereinigung der US-amerikanischen Damen-Trainer, ins „All American Scholar Team“ berufen.

Ihre momentanen Semesterferien nutzt die Studentin zu einem Heimatbesuch. Ihre Eltern Birgit und Sepp Rottluff, der in den 80-er-Jahren Eishockeyprofi bei der Düsseldorfer EG war, wohnen nach wie vor in Büderich. Mitglied in ihrem Heimat-Golfclub ist sie ebenfalls noch. „Ich komme immer wieder gerne zurück. Hier habe ich meine Wurzeln“, sagt Rottluff, die ihr Wissen an den Nachwuchs weitergab.