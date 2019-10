Buch- und Kunstkabinett Konrad Mönter : Buchhändler Konrad Mönter im Peter Handke-Fieber

Konrad Mönter ehrt den Literaturnobelpreisträger Peter Handke mit einem Sondertisch in seinem Buchkabinett. Foto: Michael Dyckers

Seit Donnerstag ist bekannt: Der Österreicher Peter Handke hat den Literaturnobelpreis bekommen. Buchhändler Konrad Mönter gratuliert dem Schriftsteller.

(ena) Da war jemand richtig schnell: Kaum war am Donnerstagmittag die Nachricht verkündet, dass der Österreicher Peter Handke den Literaturnobelpreis 2019 bekommt, hat Konrad Mönter vom gleichnamigen Buch- und Kunstkabinett in Osterath auch schon reagiert und seine Auslage entsprechend umdekoriert. „Bei so einer Nachricht muss man als Buchhändler natürlich reagieren“, erzählt Mönter.