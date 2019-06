Gastronomie in Ilverich : Neue Crew im „Ilvericher Hof“

Fato Hajrizi hat die Gaststätte mitsamt Hotel übernommen.

Damit kommt auch die mediterran-bürgerliche Küche mit internationalem Flair und saisonal-regionalen Produkten – wie aktuell noch Spargel – gut an: „Das muss hierhin passen.“ So kommen als Vorspeise unter anderem eine Kartoffelsuppe mit Metteinlage oder Gambas in Knoblauch und Olivenöl und als Hauptgericht Hähnchencurry, Kalbsschnitzel oder ein Lachsfilet auf den Tisch. „Unser Ziel sind gleichbleibende Qualität und Kontinuität. Das Essen muss durchgehend gut sein“, hofft das Team aus Küche, Service und Hotel auf viele Gäste. Diese können auch einfach mal vorbeikommen, um ein Bier zu trinken oder sich mit Freunden zu unterhalten. Das gilt auch für den Biergarten, der ruhig gelegen bei sommerlichen Temperaturen zum Treffpunkt einlädt. Fest steht schon jetzt, dass es im Herbst einmal monatlich am Samstagabend Live-Musik geben wird. „The Voyagers, in Meerbusch gut bekannt, werden auftreten“, so Janni.