Meerbuscher Ehe-Jubiläum : Büdericher feiern Diamantene Hochzeit

Johanna und Klaus Grothe am Tag ihrer kirchlichen Trauung am 12. September 1959 in der Niederdonker Kapelle. Foto: Grothe

Die Büdericher Eheleute Johanna und Klaus Grothe feiern am morgigen Mittwoch Diamantene Hochzeit.

Am 12. September 1959 vor nunmehr 60 Jahren haben Johanna und Klaus Grothe zueinander „Ja“ gesagt. Nach einem Rezept für eine lange, gute Ehe gefragt, würden die beiden Büdericher sicherlich viel Bewegung, Sport und ehrenamtliches Engagement empfehlen. Bis zu einem unglücklichen Sturz der heute 83-Jährigen im vergangenen Jahr legten die Eheleute mehr Kilometer zu Fuß zurück als so manch einer jemals mit seinem Auto gefahren sein wird.

Spaziergänge waren schon beim Kennenlernen 1953 in der Böhlersiedlung ihre erste Gemeinsamkeit. Der gerade aus Leipzig übergesiedelte junge Mann fand in der gebürtigen Düsseldorferin in der Nachbarschaft schließlich seine große Liebe.

Auch Johanna Grothe ist ein bekanntes Gesicht in Büderich, wo sie sich vielseitig engagierte. Generationen von Kindern erlebten sie als Übungsleiterin im Turnverein von Tura Büderich und beim Turnen im Kindergarten an der Nordstraße. Später waren es dann auch die ganz Kleinen, die beim „Mutter und Kind Turnen“ Spaß an der Bewegung fanden. Der Verein belohnte den Einsatz mit einer Ehrenmitgliedschaft, und 2011 erhielt Johanna Grothe für ihre Verdienste in der Arbeit mit Kindern die „Verdienstplakette der Stadt Meerbusch“.